Legge elettorale, Di Maio: "Basta tavoli, non ci fidiamo del Pd"

"Se dovessi dire loro che vogliamo riprovarci non me la sentirei. Quindi io dico adesso basta, si va a votare il prima possibile con le leggi elettorali che ci sono e prima di avviare la sessione di bilancio", ha sottolineato Di Maio.



Rosato contro Di Maio - "Tranquillo Luigi, noi abbiamo superato la fase della sfiducia, vi abbiamo visto in azione. Scrivere un patto con i vostri militanti sul blog, votarlo in commissione e poi tradirlo per convenienze incomprensibili e divisioni feroci di partito. L'esultanza di Fico in aula dopo il fallimento del lavoro fatto insieme spiega meglio di qualsiasi cosa quanto vale la vostra parola: nulla". Così il capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato, ha replicato a Luigi Di Maio.



Grillo: "Abbiamo lottato con mentitori seriali" - "Democrazia, legge elettorale... è tutta una presa per il c... non sanno cosa dire ai nostri parlamentari che hanno fatto una grandissima lotta seguendo dei mentitori seriali e noi lo sapevamo che era così". Lo ha affermato Beppe Grillo. "Che democrazia se uno a vent'anni non può andare a votare per il suo Paese?", ha proseguito il leader del M5s.