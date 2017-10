Legge elettorale,D'Attorre:Renzi ha fatto perdere faccia a Gentiloni

Con il voto di fiducia sulla legge elettorale "si traccia un'altra macchia indelebile sul profilo di questa legislatura" e "Gentiloni perde la faccia per mano di Renzi, mandante neanche troppo occulto". Lo ha detto Alfredo D'Attorre (Mdp), aggiungendo: "Forse il premier non è in Aula perché avverte l'imbarazzo della sua scelta. E chissà che uno degli obiettivi del segretario del suo partito non sia stato interrompere la credibilità del suo esecutivo".