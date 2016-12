7 novembre 2014 Legge elettorale, Boschi: "L'accordo è vicino" "In Fi litigano, ma non possiamo fermarci" "Se Forza Italia si tirerà indietro - ha detto il ministro delle Riforme a Mattino 5 - noi dovremo andare avanti comunque con gli altri partiti" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:43 - Con Forza Italia sulla legge elettorale "siamo molto vicini a un accordo". A dirlo a "Mattino 5" è il ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi. "Abbiamo i capilista scelti al partito e le preferenze per gli altri; manca qualcosa sulle percentuali". La Boschi ha anche aggiunto che se FI si tirerà indietro "noi dovremo andare avanti comunque con gli altri partiti".

Il Patto del Nazareno si è arrestato, sottolinea la Boschi, "perché dentro Forza Italia litigano, non si mettono d'accordo tra di loro". "Noi però - ribadisce - non ci possiamo fermare. Facciamo le riforme con chi ci sta".



Romani alla Boschi: "Ci confronteremo in Senato" - "Noi aspettiamo che la legge venga calendarizzata in prima commissione al Senato: saremo pronti, non si preoccupi il ministro, affronteremo il confronto come si conviene". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Paolo Romani risponde al ministro Boschi. "La legge elettorale è stata votata in primavera alla Camera, e da allora sta dormendo non per colpa nostra al Senato", prosegue. "Avevamo capito che quella fosse l'ultima versione. Siccome la modifica richiesta non è irrilevante, io penso che con il tempo si possa arrivare a un accordo, però non si può dire sempre di sì alle modifiche, tenuto conto che il patto prevede che queste vanno sempre e comunque condivise dalle due parti".