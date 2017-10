Legge elettorale, Boldrini: "Ammissibile il Rosatellum 2.0"

Il Rosatellum 2.0 non viola i vincoli posti dal voto dell'Aula l'8 giugno sulla riforma della legge elettorale. E' quindi ammissibile e potrà essere votato in commissione Affari costituzionali. Lo scrive la presidente della Camera Laura Boldrini rispondendo alle obiezioni presentate da M5S e Mdp e confermando quindi le parole del presidente della commissione Andrea Mazziotti. Si attende ora il voto in commissione.