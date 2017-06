Legge elettorale, Berlusconi: sistema tedesco darà stabilità

Secondo Berlusconi sul tavolo c'era solo un'altra soluzione "l'uninominale secco, all'inglese, o a doppio turno, alla francese. Questi sistemi avrebbero portato non soltanto a un risultato elettorale del tutto imprevedibile (lo spostamento di poche migliaia di voti avrebbe potuto sconvolgere il panorama politico) ma, tertium non datur , ad una di queste due situazioni: o un Parlamento senza una maggioranza, e quindi costretto comunque alle coalizioni, o un Parlamento con una maggioranza che rappresenterebbe molto meno di 1/3 dei cittadini perché sono molti gli aventi diritto al voto che non votano. Non capisco perche' questo dovrebbe rafforzare la democrazia".



Non si fanno le leggi contro qualcuno - Il modello tedesco non è, come sostiene Panebianco, "un metodo efficace per fermare il Movimento Cinque Stelle"? "Può darsi che abbia ragione. Ma con il proporzionale i grillini possono andare al governo in un solo modo: convincendo il 51% degli italiani a dare loro il voto. Non credo che questo accadrà e se accadesse sarebbe una iattura però la democrazia funziona così. Non si fanno le leggi elettorali contro qualcuno".



Berlusconi smonta anche l'accusa che ci sia un collegamento tra il proporzionale e il malgoverno: "Il fatto che negli ultimi anni del proporzionale e della "Prima Repubblica" si è assistito ad una crescita abnorme del debito pubblico è naturalmente innegabile, ma è altrettanto vero che negli anni 50, con lo stesso sistema elettorale, si è realizzato il miracolo economico e la Lira ha ottenuto l'"Oscar delle monete" come valuta più stabile dell'Occidente".