Legge elettorale, Berlusconi: ok a proporzionale con soglia seria

Secondo Silvio Berlusconi, per assicurare rappresentatività e governabilità "l'unica direzione possibile di riforma elettorale è il ritorno al proporzionale con una seria soglia di sbarramento". "Se nessuno dovesse davvero prevalere - spiega il leader di Fi - sarà necessario un accordo tra due poli, come è avvenuto in Germania, in Spagna e in Austria". "Con l'Italicum si rischia la deriva populista", ammonisce Berlusconi.