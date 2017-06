Legge elettorale, Alfano a Renzi: "Ci vediamo in Parlamento"

"Renzi insulta, ma sfugge alla domanda cruciale: fa cadere anche il governo Gentiloni oppure no?". Così il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, replica al segretario del Pd, Matteo Renzi, che sulla legge elettorale aveva detto: "Hai fatto il ministro di tutto, non riesci a prendere il 5%, è evidente che non possiamo bloccare tutto". "Ne parleremo in Parlamento la prossima legislatura, perché ho l'impressione che ci rivedremo", ha aggiunto Alfano.