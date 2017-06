Legge elettorale, 780 emendamenti in commissione: iniziati i lavori

Il Pd ha presentato un emendamento alla legge elettorale a prima firma di Alan Ferrari, per diminuire il numero dei collegi uninominali da 303 previsti dal testo Fiano a 232. In questo modo si risolverebbe il problema dei cosiddetti collegi sopranumerari, cioè i casi in cui i candidati dei partiti più grandi pur risultando primi nei rispettivi collegi, non verrebbero eletti. Su questo è in corso la trattativa con gli altri partiti.



Il testo su cui era stato trovato l'accordo prevede 303 collegi uninominali ma essi non sono maggioritari, bensi' hanno un riparto proporzionale: un po' come la vecchia legge del Senato in vigore tra il 1948 e il 1992. Nelle Regioni "monocolore", dove i candidati di un grande partito vincono in molti collegi, qualcuno di essi potrebbe non risultare eletto: infatti tra i vincitori si fa una graduatoria in base alle percentuale di voto ottenuta.



E' il caso, per esempio, delle Regioni Rosse per il Pd o di alcune Regioni del Sud (Sicilia) per M5s. L'emendamento Ferrari diminuisce il numero dei collegi a 232, quelli del Senato del Mattarellum. In tal modo i collegi sarebbero già definiti, e diminuirebbe la possibilità di collegi sopranumerari.



L'inizio dei lavori, inizialmente previsto per le 14,30, è slittato di circa un'ora.