Legge di Stabilità, Pd: "Prestito pensione e no-tax area già nel 2016"

"Ci sono varie ipotesi sul tavolo, più o meno sofisticate - ha detto Santini parlando del prestito - L'idea è quella che dopo i 62-63 anni si possa ottenere un prestito sugli 800-900 euro che poi devono venire in tutto o in parte scontati dalla pensione che si prenderà".



Pd: "Canone Rai nel 2016 diviso in due rate" - Tra le altre proposte, presentate dal Partito Democratico in Commissione Bilancio, anche quella di pagare il canone Rai in due rate nel 2016, per poi passare negli anni successivi al pagamento bimestrale nelle bollette della luce.



Pd: "Sconti per casa in uso a figli" - Novità anche per quanto riguarda le abitazioni. Il Pd propone infatti che nella legge di Stabilità sia inserita l'esenzione dalle tasse sulla casa per gli immobili dati in uso ai figli ("ma con comodati registrati"), uno sconto sulle aliquote Imu per gli appartamenti affittati con canoni concordati, agevolazioni per le cooperative immobiliari a proprietà indivisa e per gli Istituti Case Popolari (Iacp). Previsti inoltre anche incentivi per i lavori di riutilizzo e la conversione di immobili per favorire un "consumo del suolo zero".