Legge di stabilità, l'Italia rimandata a marzo: tiene accordo con Ue su deficit

20:47 - Mentre la valutazione della legge finanziaria presentata dalla Francia "dovrà essere discussa venerdì dal collegio dei Commissari", cioè dal più alto livello politico dell'esecutivo Ue, tiene l'accordo sull'Italia. Roma non verrà infatti sottoposta a procedure, ma sarà tra i sei Paesi "rimandati" a marzo.

Il verdetto ufficiale di Bruxelles sull'Italia, anticipato dalla riunione dei capi di gabinetto dell'Ue, arriverà però solo venerdì proprio a causa della situazione della Francia, che dovrà essere discussa in una riunione apposita del collegio dei commissari. L'accordo raggiunto sull'Italia infatti tiene, e martedì una riunione Ue discuterà della proposta di piani di investimenti con il meccanismo che prevede la possibilità di non includere nel calcolo del deficit i contributi dei singoli Stati al fondo. Per il ministro delle Riforme, Maria Elena Boschi, in ogni caso il giudizio positivo di Bruxelles "mostra che l'Europa "apprezza i nostri sforzi".



Sforzi che dovranno proseguire anche in Parlamento, dove entro mercoledì è atteso il via libera della commissione Bilancio di Montecitorio sulla legge di Stabilità. E se fondi pensione (con l'ipotesi di rivedere al ribasso l'aliquota), Irap, local tax, Regioni e Imu sui macchinari sono temi che il governo ha scelto di affrontare al Senato, alla Camera si dovrà comunque sciogliere ancora qualche nodo.



Sul tavolo dei deputati dovrebbe infatti arrivare la riforma dei patronati (con una riduzione del 50% dei tagli previsti ma anche una riduzione drastica delle strutture), risorse per la lotta contro l'amianto, qualche novità legata al fondo famiglia che potrebbe essere agganciato all'utilizzo dell'Isee, nonché una riforma dei fondi strutturali europei. Si tratterebbe di un pacchetto volto a centralizzarne la gestione.



In attesa delle novità che sono destinate a essere formalizzate non prima di 48 ore, ecco intanto le norme chiave che hanno già incassato il primo via libera della Camera.



AMMORTIZZATORI - La dote aggiuntiva è di a 200 milioni l'anno nel biennio 2015-2016.



BONUS BEBE' - Rivisto l'assegno: viene destinato ai nuclei familiari che presenteranno un Isee non superiore ai 25mila euro. L'importo raddoppia sotto quota 7mila.



FONDO FAMIGLIA E SLA - Le risorse del fondo famiglia si riducono a 148 milioni per il 2015. Il taglio serve a finanziare le non autosufficienze. Si lavora intanto all'ipotesi di agganciare il fondo famiglia all'Isee, così come per il bonus bebè.



SOCIAL CARD E IMMIGRATI - Si riconoscono a Poste i compensi per il servizio di distribuzione della social card agli extracomunitari (prevista dalla scorsa legge di Stabilità), coperto anche nei mesi precedenti la vittoria della gara. E' però polemica e Ncd chiede il ritiro della proposta.



SABATINI BIS - Sale da 2,5 a 5 miliardi di euro l'importo massimo del plafond presso Cdp, utilizzato in sostegno alle banche per la concessione dei finanziamenti alle imprese.



MADE IN ITALY - Arrivano nuove risorse: 130 milioni di euro nel 2015, 50 nel 2016 e 40 nel 2017.



COMPENSAZIONE DEBITI E CREDITI - Proroga per il 2015 della compensazione dei debiti con i crediti delle imprese nei confronti della P.a.



E-BOOK - L'Iva sugli e-book passa dal 22% al 4%, come per i libri cartacei. Si rischia però lo stop dall'Ue.



COMUNI - Resta il taglio di 1,2 miliardi ma non dovrà essere più coperto solo con la spesa corrente: potranno essere usati gli investimenti. Gli enti locali che decideranno di aggregarsi potranno essere esentati dal patto di stabilità interno per 5 anni. Più tempo per i piani di ammortamento dei debiti.



FONDO EMERGENZE - In arrivo 60 milioni nel 2015 per le calamità naturali.



SCUOLA - Si allarga il piano di assunzioni finanziato dal piano Buona scuola: vale anche per i non docenti.



DEMANIO - L'Agenzia assume un ruolo chiave nella gestione degli immobili delle amministrazioni dello Stato.



REVERSE CHARGE E CLAUSOLA SALVAGUARDIA - Estesa la reverse charge a ipermercati, supermercati e discount alimentari. Qualora però la norma non incassasse l'ok Ue, sono pronti nuovi aumenti sulle accise di benzina e diesel.