Legge di Stabilità, il governo porrà la fiducia alla Camera su tre parti del ddl

23:25 - Il governo porrà la fiducia alla Camera sulla legge di Stabilità. Lo ha annunciato ai capigruppo di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi. Le fiducie saranno tre su altrettante parti del provvedimento per ragioni di omogeneità.

Testo in Aula venerdì - La commissione Bilancio ha varato il testo della Legge di Stabilità accorpando in tre articoli il testo. Se gli stampati saranno pronti per le 17 di giovedì allora la legge potrebbe essere votata entro venerdì.



Tetto alle pensioni d'oro, vale dal 2015 - E' arrivato il via libera della commissione Bilancio della Camera all'emendamento del governo che rivede la legge Fornero sulle cosiddette pensioni d'oro. Il tetto ai super-assegni previdenziali si applicherà su tutti i trattamenti pensionistici, anche quelli già liquidati, ma a decorrere dal 2015. La proposta di modifica che introduce un tetto alle pensioni d'oro, approvata durante l'esame della legge, è il risultato di un compromesso all'interno del governo. La proposta originaria presentata in commissione Bilancio dall'esecutivo non fissava un paletto temporale alla norma. La misura iniziale era retroattiva e si sarebbe dunque prestata a numerosi ricorsi in quanto incostituzionale perché toccava i diritti acquisiti.



Dopo un lungo braccio di ferro si è giunti alla mediazione così come formalizzata da un subemendamento, che fa scattare il tetto all'assegno previdenziale solo dal prossimo anno. La proposta di modifica approvata si applica a grand commis, medici, professori universitari e introduce un limite ai trattamenti pensionistici calcolati secondo il sistema misto: prevede che in ogni caso l'importo complessivo della pensione non può essere superiore a quello che sarebbe stato erogato con il vecchio sistema retributivo, prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero delle pensioni.



De Girolamo (Ncd): "Mille euro per le famiglie numerose" -"Da oggi, con l'approvazione di un emendamento Ncd alla legge di Stabilità, saranno disponibili mille euro annui in buoni acquisto per le mamme che hanno almeno quattro figli e un reddito Isee inferiore a 8.500 euro, pari a circa 32mila euro di Ise, con cui poter comprare prodotti e servizi necessari alla crescita dei propri figli". Lo afferma in una nota la capogruppo Ncd alla Camera Nunzia de Girolamo, sottolineando che "le famiglie, soprattutto quelle numerose, tornano al centro dell'azione politica del governo".



Dimezzati i tagli ai patronati - Passano da 150 a 75 milioni i tagli ai patronati previsti dal ddl. E' quanto stabilisce un emendamento del relatore che al contempo fissa però nuovi parametri per la presenza sul territorio dei patronati stessi, riducendone di fatto il numero.



Contro l'evasione pieno utilizzo delle banche dati - Un emendamento alla legge di Stabilità approvato in Commissione Bilancio prevede poi che l'Agenzia delle Entrate potrà utilizzare a pieno le banche dati del fisco "per le analisi del rischio di evasione" senza concentrarsi sulle liste selezionate, ovvero solo sui contribuenti a maggior rischio di evasione, così come previsto dal dl Salva Italia.



Politici potranno detrarre finanziamento a partiti - Anche candidati o eletti alle cariche pubbliche, vale a dire i politici, potranno detrarre i finanziamenti ai partiti, considerati "erogazioni liberali". E' quanto stabilisce un emendamento approvato in commissione Bilancio, chiarendo le norme previste dalle misure sul finanziamento ai partiti.



Salta social card ad immigrati - Saltano gli emendamenti alla manovra sulle social card agli immigrati e sulle cartelle esattoriali. Il primo firmatario della proposta sulla rateizzazione ha deciso di ritirarla. Stessa sorte per l'emendamento che sanava i compensi dovuti a Poste per la distribuzione della carta acquisti. I nodi saranno probabilmente riaffrontati al Senato.