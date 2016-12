Legge di stabilità, Giovanni Toti: "Forza Italia prepara manovra ombra"

12:31 - "Sottolineo che l'attività dei gruppi parlamentari di Forza Italia dimostra che noi siamo fortemente all'opposizione di questo governo". Lo afferma il consigliere politico Fi Giovanni Toti alla Camera, insieme ai vertici del partito per presentare gli emendamenti alla legge di stabilità. "Un'opposizione per nulla inciucista - ha aggiunto -. Presentiamo una sorta di finanziaria ombra perché questa manovra non aiuterà il Paese ad uscire dalla crisi".

Toti ha, inoltre, annunciato che oltre alla mobilitazione del 29 novembre contro le tasse sulla casa ci saranno "altre iniziative per chiedere la riduzione delle tasse alle famiglie e alle imprese per arrivare in primavera a un'altra grande mobilitazione a sostegno dei pensionati".