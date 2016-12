Legalizzazione della cannabis, il ddl verso lo slittamento a settembre per un "accordo tra i gruppi"

Il ddl sulla legalizzazione della cannabis , approdato alla Camera tra le polemiche, dopo l'avvio della discussione generale dovrebbe slittare a settembre per un "accordo tra i gruppi". Il provvedimento, prima dell'esame parlamentare, tornerà infatti alle commissioni Giustizia e Affari sociali. Anche perché al momento, per l'approvazione della legge con la maggioranza di 315 deputati, mancano 90 voti.

In Aula è intervenuta Donatella Ferranti, presidente della commissione Giustizia della Camera, evidenziando che "per quanto attiene al seguito dell'esame del ddl sulla cannabis l'orientamento condiviso da entrambe le commissioni è che si rinvii a settembre". Sempre Ferranti ha spiegato come non sia stato possibile chiedere il rinvio dell'esame da parte dell'Assemblea senza il consenso di Sinistra Italiana, dal momento che la proposta è iscritta in "quota opposizione".