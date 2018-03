Lega: su Casellati voto compatto, nome fatto da Berlusconi

"Tutti i parlamentari della Lega voteranno in blocco la Casellati e Fico: si tratta di una prova di compattezza. Un atto di responsabilità che si chiude con un nostro passo indietro sulle candidature della lega in nome della compattezza del centrodestra". Lo affermano fonti della Lega. "E' stato Berlusconi a fare il nome di Casellati: non è una vittoria della Lega ma di tutto il centrodestra che ne esce rafforzato", sottolineano le stesse fonti.