Lega, Salvini: "O un governo di centrodestra o niente, mai col Pd"

"Gli italiani hanno votato in maggioranza il centrodestra, dunque o c'è un governo di centrodestra o non c'è alcun governo". Lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, concludendo la campagna elettorale per le elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia. "O c'è la Lega al governo o si torna a votare domattina. Con Matteo Renzi e con il Pd mai, né in Friuli né nel resto del Paese", ha aggiunto il leader del Carroccio.