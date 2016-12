Lega, Salvini: "Fuori chi critica Zaia" Tosi: "Espulso? Decide il consiglio"

14:49 - "Su Zaia non si discute. Chi lo mette in discussione si mette fuori gioco". Così il segretario del Carroccio Matteo Salvini sulla possibilità che Flavio Tosi si candidi alla regionali in Veneto. "Se Tosi vuole litigare con il mondo, il problema non è mio", ha aggiunto. Non tarda ad arrivare la replica del sindaco di Verona: "Salvini vuole espellermi? Spetta al consiglio federale deciderlo. In ogni caso ognuno si assume le sue responsabilità".

Salvini: "Non espello nessuno, casomai si autoesclude" - "Io non espello nessuno, ma c'è qualcuno che eventualmente si autoesclude, chi non sostiene Zaia, sostenga la Moretti, Passera, sostenga Alfano", ha quindi precisato il segretario della Lega.



Zaia: "Tosi in campo? Ipotesi abominevole" - Parlando della possibile candidatura alle Regionali di Tosi, l'attuale governatore del Veneto Luca Zaia ha detto: "E' un'ipotesi che i veneti saprebbero valutare come assolutamente abominevole che va al di là di ogni pessima aspettativa". "Penso - ha aggiunto - che il segretario della Liga Veneta sappia benissimo che non può candidarsi contro il suo candidato, dopodiché ognuno farà quello che vorrà".



"Non è assolutamente una sfida - ha puntualizzato - ma la volontà di pensare che al di là di questi discorsi c'è un popolo, quello dei veneti, che si meritano una buona amministrazione". "Io sto avviandomi alla campagna elettorale e i programmi li sto già scrivendo", ha proseguito Zaia, sottolineando di essere pronto ad incontrare tutti, anche lo stesso Tosi, nell'interesse dei veneti.