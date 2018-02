Lega, Salvini: "Centrodestra a un passo dalla vittoria, ora o mai più"

"L'unica squadra che può vincere le elezioni politiche è quella del centrodestra, siamo a un passo dalla vittoria". E' quanto ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, durante l'intervista rilasciata a Barbara D'Urso a "Domenica Live". "Adesso o mai più, vorrei per cinque anni dimostrare che quello che dico faccio. Sono convinto che avremo qualche posto di lavoro in più e qualche clandestino spacciatore in meno", ha aggiunto.