Lega, Salvini avverte il governo Intanto Tosi si candida in Veneto

21:07 - Duro affondo di Matteo Salvini contro il mondo antagonista e dei centri sociali. "In Italia ci sono troppe zecche rosse. Due militanti della Lega aggrediti a Cagliari da una quindicina di zecche rosse, l'altro giorno io assediato a Genova - ha detto infatti il leader della Lega Nord -. Sono quelli che si annidano tra i peli del cane e decidono chi è democratico e chi no. Tutti i centri sociali occupati illegalmente vanno sgomberati".

Salvini: "Tosi? Eravamo amici, ora basta"

"L'antifascismo è una roba da libri di storia, una cosa superata. Come l'anticomunismo. Poi se andiamo a vedere i comunisti hanno ammazzato più persone dei fascisti", aggiunge Salvini parlando a Radio 24. "Non tornerà né l'uno né l'altro, è un dibattito vecchio. Se un movimento di sinistra condivide le nostre battaglie parlo anche con quello, come con Casapound. Alleati? Sono solo venuti a parlare, condividono alcune battaglie".



Regionali, affondo contro Renzi - Nel suo intervento, il leader del Carroccio parla anche delle Regionali e attacca il premier: "Se vinciamo in qualunque delle Regioni super-rosse, c'è qualcuno a Palazzo Chigi che il giorno dopo dovrebbe dimettersi e tornare al voto", dice, spiegando di "puntare a vincere in Liguria e Toscana" oltre che in Veneto. Critiche sulla data scelta per il voto: "Il 31 maggio è demenziale, nel bel mezzo di un Ponte. Averla scelta dimostra che la sinistra ha paura e vuol far votare meno gente possibile. Ma li stupiremo".



"Tosi? Eravamo amici, ora basta porgere le guance" - Salvini torna anche sulla spaccatura con Flavio Tosi. "Eravamo amici, ora mi dice di tutto. Con lui ho finito le guance da porgere, me ne farò una ragione. La Lega non è un tram da cui sali e scendi, lui voleva prendere il posto di Zaia o condizionarlo. Ha scelto un'altra formazione politica, non porto rancore. Auguri".



Tosi annuncia sabato mattina la sua candidatura in Veneto - Flavio Tosi farà sabato mattina l'annuncio ufficiale della sua candidatura per le regionali in Veneto. Lo confermano dall'entourage del sindaco di Verona. Tosi parlerà dal palco della manifestazione in cui ha chiamato a raccolta i suoi "fedelissimi", organizzata dalla Fondazione "Ricostruiamo il Paese".