Lega, Salvini a Calenda: "Nessun governo con il Pd" | "Esecutivo in 15 giorni se vinco le regionali"

Salvini, durante la visita al villaggio post terremoto di San Giuliano, prima tappa del tour elettorale in Molise, boccia la proposta di Calenda di un governo di transizione sostenuto da tutte le forze politiche.



"Centrodestra un danno? Si rispetti il voto" - Salvini si concentra poi sul difficile accordo di governo con il Movimento 5 Stelle: "Quello che Di Maio giudica un danno, cioè il centrodestra unito, è quello che gli elettori hanno premiato con il voto il 4 marzo: chiedo al M5s di avere rispetto per gli elettori. Come io dico che non esistono partiti pericolosi o elettori pericolosi chiedo che tutti gli altri facciano lo stesso".



"Basta litigi, noi siamo pronti" - "Leggo di ammucchiate, di governo di tutti che a noi non va bene - aggiunge Salvini -. Se tutti la smettessero di litigare e avessero il nostro senso di responsabilità si potrebbe partire".



"Se vinco regionali c'è governo in 15 giorni" - Il leader della Lega conclude con una promessa: "Sia chiaro a tutti, anche alle orecchie di chi non vuole intendere, che se vinciamo in Friuli e in Molise nel giro di 15 giorni si fa il governo".