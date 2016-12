Lega Nord, Bossi: "Salvini? Non è pronto per fare il premier"

Da Ziano Piacentino, dove è andata in scena la tradizionale Festa della Zucca, il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, tira una stoccata all'attuale segretario, Matteo Salvini. "Salvini vuole guidare il centrodestra, si sente tagliato per fare il premier - ha detto -, ma io penso che non sia ancora pronto. Noi non dobbiamo fare questioni di ambizioni personali ma portare avanti i nostri valori fondanti che sono il federalismo e la libertà".