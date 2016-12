Lega, Maroni con Salvini: è lui il segretario e decide su congresso

"La Lega un segretario ce l'ha si chiama Matteo Salvini. Non partecipo a questo dibattito inutili". Il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni ha risposto così a Umberto Bossi il quale ha sottolineato come la base del Carroccio non voglia più Matteo Salvini come segretario e ha chiesto di convocare un congresso per scegliere il suo successore. "Sul congresso deciderà il segretario quando farlo", ha aggiunto Maroni.