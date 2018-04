Lega, Giorgetti: fase nuova della politica, esiti imprevedibili

"Il successo di due leader come Salvini e Di Maio ci ha fatto entrare in una fase nuova della politica. Una fase di gestazione e travaglio può dare anche esiti imprevedibili". Lo ha affermato il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti, dopo aver ribadito che al momento la Lega è alleata con Forza Italia. A ribadirlo anche il leghista Massimiliano Fedriga che aggiunge: "No a veti, rispettiamo l'impegno preso con gli elettori".