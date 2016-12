Lega, da Salvini nuovi attacchi contro il Papa e la Boldrini

"Se il Papa pensa che il terrorismo islamico non sia un problema e l'Islam non sia un problema, è il primo a non capire". Lo ha detto il segretario Matteo Salvini a margine della festa della Lega Nord Romagna a Cervia (Ravenna). Salvini è poi tornato ad attaccare anche la Boldrini: "Si è offesa per la bambola gonfiabile? Io mi offendo ogni giorno che Dio manda in terra perché lei rappresenta gli italiani come presidente della Camera"