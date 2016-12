Lega:con Berlusconi visioni diverse

"Con Berlusconi ci sono alcune visioni diverse sulle candidature, ma il mio avversario è Renzi". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, secondo cui "la Meloni a Roma si gioca il ballottaggio con il M5S". "Io, con tutto l'affetto per Berlusconi non sono qui a sottoscrivere candidature che perdono come quella di Bertolaso". Poi la stroncatura di Mastella: "Se Mastella è il nuovo di centrodestra non lo voto nemmeno se viene giù Padre Pio".