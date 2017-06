Lega, Bossi: "Se il partito non serve più si può anche chiudere"

"Stanno nascendo molti altri movimenti indipendentisti, si può anche chiudere la Lega se non serve più agli interessi del Nord". Lo ha dichiarato il presidente del partito, Umberto Bossi, salutando la nascita del movimento "Grande Nord" promosso da ex leghisti delusi. "La stella polare del Nord è la Padania, non la Lega. La Lega è uno strumento e se uno strumento non serve lo puoi anche fare sparire", ha aggiunto il fondatore del Carroccio.