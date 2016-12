Lecce, l'attrice Gegia scende in politica con "Noi con Salvini"

Da "Grand Hotel" alle urne. Anche un volto noto della Tv alle elezioni comunali di Gallipoli (Lecce): l'attrice Francesca Antonaci, in arte Gegia . La comica, spalla in carriera di Raffaella Carrà e Giancarlo Magalli, scende in politica nella lista "Noi con Salvini" a sostegno del candidato sindaco Guglielmo De Santis, ex agente della polizia municipale. "Io vado con le persone, i partiti sono un casino", ha esordito.

"E' una candidatura che ha il senso della testimonianza. - ha spiegato Gegia ai quotidiani salentini, precisando il suo programma elettorale - Il territorio ha bisogno un aiuto. E ora sono pronta per entrare in politica. Se riuscirò ad avere un po' di potere, porterò le telecamere, andrò a guardare a chi danno i soldi in Regione e potrò veramente divertirmi".



Gegia è da sempre sostenitrice del centrodestra: in passato vicina a Silvio Berlusconi, attualmente dice di stimare Matteo Salvini e Giorgia Meloni, oltre al leader di Forza Italia. "Non mi chiamerò mai onorevole: resto Francesca Gegia o Bona Gegia".