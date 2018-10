Le Pen: "Italia fuori da euro? Per Salvini ora non è priorità" | "Crisi economica colpa dell'austerity"

L'Italia farebbe bene ad uscire dall'euro? "Per Salvini questa ipotesi - ha ricordato Marine Le Pen, leader del Fronte nazionale - non è, per ora, una priorità". "Per ora le priorità - ha spiegato la leader della destra francese - sono recuperare potere d'acquisto, crescita economica, e lavoro per gli italiani". E ha aggiunto: "Si colpevolizza l'Italia, ma l'attuale situazione economica è la conseguenza della politica dell'austerity imposta dall'Ue".

Secondo Marine Le Pen, intervistata da Nicola Porro per "Quarta repubblica" in onda questa sera su Rete 4 "si colpevolizza l'Italia, ma l'attuale situazione economica in Italia è la conseguenza della politica dell'austerity imposta dall'Ue in questi ultimi 20 anni". "Il mondo sta voltando le spalle alla globalizzazione selvaggia e sta capendo che forse il Rassemblement National, la Lega e altri avevano ragione da anni e avevano fatto la buona diagnosi e dato le buone soluzioni". Le Pen ha anche denunciato "la caricatura fatta da parte chi ci ha descritto come xenofobi e razzisti" e attaccato "i media scollegati rispetto a ciò che sente il popolo e a quello che è la volontà popolare".



"Da Europa delle nazioni arriverà la soluzione ai migranti" - "Auspico il ritorno delle nazioni in Europa, l'Unione Europea ha zero spaccato di risultati in tutti i settori: sicurezza, lavoro, immigrazione. Solo le nazioni potranno salvare l'Europa, questo è il motivo perché noi vogliamo fare questo movimento" sovranista "in Europa in vista delle prossime elezioni". Secondo Marine Le Pen "dall'Europa delle nazioni verrà la soluzione sull'immigrazione".



"Bannon? Noi sovranisti europei salveremo Ue, non lui" - "Bannon non è un cittadino europeo, è un americano. Ha suggerito la creazione di una fondazione che dovrebbe permettere ai partiti sovranisti di usufruire di studi analisi e sondaggi, questo va benissimo ma sia chiaro che la forza politica che uscirà dalle elezioni di maggio saremo noi e nessun altro. Saremo noi a strutturare la forza sovranista che ha lo scopo di salvare l'Europa", ha aggiunto la Le Pen.