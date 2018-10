8 ottobre 2018 22:23 Le Pen: "Italia fuori da euro? Per Salvini ora non è priorità" | "Crisi economica colpa dellʼausterity" La leader della destra francese intervistata da Nicola Porro per "Quarta repubblica" su Rete 4

L'Italia farebbe bene ad uscire dall'euro? "Per Salvini questa ipotesi - ha ricordato Marine Le Pen, leader del Fronte nazionale - non è, per ora, una priorità". "Per ora le priorità - ha spiegato la leader della destra francese - sono recuperare potere d'acquisto, crescita economica, e lavoro per gli italiani". E ha aggiunto: "Si colpevolizza l'Italia, ma l'attuale situazione economica è la conseguenza della politica dell'austerity imposta dall'Ue".

Secondo Marine Le Pen, intervistata da Nicola Porro per "Quarta repubblica" in onda questa sera su Rete 4 "si colpevolizza l'Italia, ma l'attuale situazione economica in Italia è la conseguenza della politica dell'austerity imposta dall'Ue in questi ultimi 20 anni". "Il mondo sta voltando le spalle alla globalizzazione selvaggia e sta capendo che forse il Rassemblement National, la Lega e altri avevano ragione da anni e avevano fatto la buona diagnosi e dato le buone soluzioni". Le Pen ha anche denunciato "la caricatura fatta da parte chi ci ha descritto come xenofobi e razzisti" e attaccato "i media scollegati rispetto a ciò che sente il popolo e a quello che è la volontà popolare".