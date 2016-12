Le foto di Matteo Salvini "desnudo" all'asta su eBay per beneficenza

Il "Salvini desnudo" finisce su eBbay. Sull'account personale del segretario della Lega, fino a venerdì 19, sono in vendita all'asta 5 foto (2 inedite) già pubblicate su Oggi. Il ricavato sarà devoluto a due onlus: "Cav, Centro Aiuto alla Vita" dell'ospedale Buzzi di Milano - dove un'equipe di volontarie sostengono altre donne a non abortire se questa scelta dipende da motivi economici e psicologi - e l'associazione Cancro Primo Aiuto, Progetto Parrucche per donne ammalate di cancro e in chemioterapia.