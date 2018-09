Lavoro, depositata alla Camera proposta per tagliare pensioni d'oro

"Abbiamo depositato la proposta di legge per tagliare finalmente le pensioni d'oro". Lo ha annunciato Maria Pallini, capogruppo M5s in Commissione Lavoro alla Camera, precisando che l'esame del provvedimento comincerà la prossima settimana. "Andremo a ricalcolare secondo il metodo contributivo tutti gli assegni superiori ai 4.500 euro al mese. Non verrà dato nemmeno un euro in più di quello che è dovuto", ha aggiunto.