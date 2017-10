Lavoro, Berlusconi: "Disoccupazione giovanile gravissima"

"L'Italia è fra i Paesi nelle condizioni peggiori in Europa non soltanto per i giovani disoccupati, e già questo è un dato gravissimo, ma per i giovani che non studiano, non hanno un lavoro e non lo cercano più". Lo ha detto Silvio Berlusconi in un messaggio ai partecipanti alla manifestazione "Campus Everest" in corso a Giovinazzo (Bari). "Non possiamo rassegnarci. Un Paese nel quale i giovani non credono nel futuro è un Paese avviato al fallimento".