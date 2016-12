Lavoro, Berlino "promuove" Renzi

13:47 - Matteo Renzi avrebbe il sostegno del governo tedesco sulla riforma del lavoro. Lo ha detto una fonte governativa a Berlino in vista del vertice di Milano. Ma Berlino, precisa la stessa fonte, "non esprime giudizi sulle dinamiche parlamentari di uno stato membro e sulla riforma in sé. Sulla crescita inoltre "non c'è un conflitto basilare" fra Berlino e Roma. "Ci sono una serie di strumenti per la crescita, che possono essere utilizzati".