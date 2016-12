Lavoro, Alfano: "Riforma subito" Cgil pronta alla battaglia: "Sarà lunga"

16:42 - "Il premier Matteo Renzi sta proponendo delle cose giustissime". Così il ministro dell'Interno e leader di Ncd Angelino Alfano parlando del Jobs Act. "Io non voglio giocare al rilancio, ma la riforma del lavoro dovremmo farla subito e per decreto", ha sottolineato.

"Oggi noi abbiamo una grande possibilità di cambiare, non credo che fuori da questo governo ci sia la stessa possibilità", sottolinea il leader di Ncd, intervistato da Maria Latella su Sky, a proposito delle indiscrezioni sulle intenzioni di scendere in politica di Diego Della Valle. "Della Valle non l'ho sentito", chiarisce.



Camusso: "Sull'art. 18 non è una battaglia dai tempi brevi" - "Abbiamo registrato che il governo non pensa di avere relazioni con le organizzazioni sindacali", afferma la leader della Cgil, Susanna Camusso. Non ascolta nessuna parte sociale? "Non credo sia così - risponde Camusso a In mezz'ora - da Confindustria riceve documenti e ne recepisce i suggerimenti". Sul terreno dell'articolo 18 è in gioco "se torniamo ad una idea di lavoro servile o se andiamo avanti verso la modernità di un lavoro sempre più libero e dignitoso", avverte Susanna Camusso. "C'è l'idea che nelle prossime 24 ore una direzione di un partito decide tutto, ma noi siamo convinti che non è una battaglia dai tempi brevi". Possibilità di successo? "Credo che ne abbiamo, perché credo che il Paese ne abbia bisogno", risponde.



"Art.18 per discriminazioni non è apertura" - L'obbligo di reintegra per i licenziamenti discriminatori "già c'è, ed è inamovibile", e già garantito perché "costituzionale", quindi l'ipotesi di non toccarlo "non è una apertura" del governo nello scontro sull'articolo 18, sottolinea la leader della Cgil, ospite di Lucia Annunziata su Rai Tre. Il modello Germania? Anche là hanno fatto "riforme con i lavoratori, non c'è mai stato un atto di imperio", ribatte.



Bersani: "Non accettiamo prendere o lasciare sull'art. 18" - "Non si può dire prendere o lasciare, chi ha responsabilità di dirigere deve cercare una sintesi, a casa tua cerchi una sintesi... Prendere o lasciare sull'articolo 18? Non esiste". Lo dice Pierluigi Bersani parlando a margine del voto per le primarie in Emilia Romagna. "A me interessa vedere se c'è uno slittamento a destra nel merito dei problemi. Non sarei d'accordo se ci fosse l'idea di lasciare il tema del lavoro in balia degli eventi e di togliergli un profilo di dignità: sarebbe in questo caso una ricetta di destra, non nostra".



Landini a Renzi: "Le riforme si fanno con il confronto" - Il premier Matteo Renzi "deve sapere che le riforme vere si fanno con il consenso delle persone e mettendo tutti nelle condizioni di poter dare un contributo". Il leader della Fiom, Maurizio Landini, lo ha detto parlando del Jobs act ed in particolare dell'articolo 18 a SkyTg24: "Bisogna avere la pazienza dei processo democratico del confronto", avverte.



"Sciopero generale se Renzi decide da solo" - "Se uno pensa che decide lui o che decide all'interno di un partito per tutta Italia", dice il leader della Fiom Maurizio Landini del premier Matteo Renzi, parlando ancora del Jobs act e dell'articolo 18. Renzi, dice Landini, "deve sapere che così facendo parte lo sciopero generale". Perché "non c'è un illuminato o folgorato sulla via di Damasco che cambia il Paese da sera a mattina".



Art. 18, lunedì tavolo tra Cgil, Cisl e Uil - Le prime linee di Cgil, Cisl e Uil, con i leader dei tre sindacati, si vedranno lunedì mattina per valutare se ci sono i margini per una posizione unitaria sul Jobs Act del governo Renzi e in particolare sull'articolo 18. L'incontro sarebbe stato fissato in mattinata, intorno alle 10.30, nella sede della Cisl.