Laura Boldrini: "Le fake news non sono una goliardata ma creano odio"

"Stiamo finalmente uscendo da quella malsana idea che le bufale, la fake news, siano goliardate, qualcosa su cui ridere". A rilevarlo è il presidente della Camera, Laura Boldrini, secondo la quale "finalmente stiamo capendo che non c'è niente da ridere, che non è una simpatica burla: le fake news sono veleno che inquina il terreno della democrazia. Crea caos, non un sorriso, e vuole solo suscitare odio".

Secondo il presidente della Camera, le fake news sono popolari per due ragioni: "In primo luogo per la fragilità culturale - ha detto nel suo intervento alla Bocconi -. La fragilità culturale è il terreno su cui crescono la fake news messe in rete da persone che guadagnano un sacco di soldi ai danni delle persone, della loro reputazione. In secondo luogo - ha aggiunto - c'è la rabbia sociale. Perché questa esiste? Perché c'è disuguaglianza, perché non siamo stati in grado di andare incontro ai bisogni della persone, perché le politiche degli ultimi anni hanno impattato sulla fasce più deboli. Così fragilità culturale e disuguaglianze diventano dirompenti".