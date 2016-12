Landini: "Sciocchezza meno tasse"

E' "una sciocchezza continuare a dare soldi a pioggia e promettere meno tasse in modo generalizzato". Per il segretario della Fiom Maurizio Landini bisogna invece "fare cose": Renzi dovrebbe "come trova il tempo per andare a vedere le finali di tennis", trovarlo anche "quando c'è il caporalato, quando c'è la gente che muore sul lavoro, quando c'è l'intervento della malavita, per intervenire, esserci e battersi per contrastare questi processi".