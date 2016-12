Landini lancia "Coesione sociale"

Maurizio Landini ha lanciato "Coesione sociale". "Non so più come dirlo. Sto studiando il cinese e la prossima volta lo dirò in cinese: il movimento è nato fuori dai partiti per ricostruire la politica con la P maiuscola", ha affermato sabato, a Roma. "Noi intendiamo rimettere al centro della discussione tutto quello che è stato cancellato: diritti, un'idea diversa di sviluppo e sostenibilità ambientale, riqualificazione e rigenerazione delle città".