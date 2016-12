Landini: inermi contro disonesti

08:54 - Nuova stoccata del leader della Fiom Maurizio Landini contro il governo Renzi. "L'onestà è un problema vero. L'Italia ha 60 miliardi di euro di corruzione, 180 di evasione, il falso in bilancio che non è reato, nessuna legge sul rientro dei capitali. Ma questo è il punto che non si vuole affrontare. Perché il governo su questo non fa i decreti? I lavoratori sono la parte onesta e c'è una parte disonesta del Paese contro cui non si interviene".