Ladro ucciso, Berlusconi: "Difendere propria incolumità è diritto"

"Tragedie come quella di Lodi sono una sconfitta per tutti". A dirlo, parlando del ladro ucciso da titolare di un bar, è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Secondo il quale la sconfitta è prima di tutto "per lo Stato che non è in grado di svolgere difendere i cittadini". E in questi casi "il diritto di difendere la propria incolumità, quella dei propri cari e delle proprie cose è un diritto naturale dell'uomo".