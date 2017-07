La tortura è reato, via libera della Camera al disegno di legge

Insoddisfazione sia da destra, che ha votato contro accusando la nuova legge di "criminalizzare le forze dell'ordine", sia da Sinistra Italiana e da Mdp che hanno parlato di una legge "inefficace". Compiacimento invece da parte del governo: "L'Italia ha finalmente colmato una grave mancanza nel proprio ordinamento. E' un passaggio importante, per il quale il Parlamento lavora da quasi vent'anni e del quale non possiamo che essere soddisfatti", ha detto il ministro Anna Finocchiaro.



Cosa prevede la legge - Il nuovo reato punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi o con crudeltà, cagiona a una persona privata della libertà o affidata alla sua custodia, potestà o assistenza sofferenze fisiche acute o un trauma psichico verificabile. Il reato richiede però più atti di violenza o minaccia oppure deve comportare un trattamento inumano o degradante. Specifiche aggravanti, peraltro, scattano in caso di lesioni o morte. Non si ha invece tortura nel caso di sofferenze risultanti unicamente da legittime misure limitative di diritti.



Aggravante per un pubblico ufficiale - Se a torturare è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei suoi doveri, la pena è aggravata da 5 a 12 anni. Il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) che istiga in modo concretamente idoneo a commettere il delitto di tortura rischia inoltre il carcere fino a 3 anni se l'istigazione non è accolta o comunque non c'è stata tortura.



Stop alle espulsioni - Nessuno può essere espulso, respinto o estradato verso Paesi dove vi sia il fondato rischio, tenendo anche conto della presenza di violazioni dei diritti umani gravi e sistematiche, che sia sottoposto a tortura. Al contempo, i cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale non possono godere di immunità. Se richiesto, saranno estradati.



Infine qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un processo. Vale però come prova contro gli imputati di tortura.