19 luglio 2017 17:50 La Sicilia fa litigare la Corte dei Conti: il pg parla di crac, ma il bilancio viene approvato Lʼallarme lʼaveva lanciato il procuratore generale che parlava di 2 miliardi di crediti inesigibili, Ma po il rendiconto è stato giudicato conforme. Crocetta: "Dopo questo ok, mi ricandido"

La sezione riunite di controllo della Corte dei Conti ha parificato, cioè ha giudicato conforme, il rendiconto della Regione Sicilia per il 2016, rilevando come unica anomalia il fondo per la partecipate, in particolare relativamente ai debiti dell'Azienda siciliana trasporti (Ast). I giudici hanno cosi rigettato le richieste del procuratore generale d'appello della Corte conti, Pino Zingale, secondo il quale il consuntivo era irregolare.

Il procuratore generale, Pino Zingale, aveva invece espresso forti dubbi nella sua relazione alle controdeduzioni depositate dal governo Crocetta. "La Regione - spiegava Zingale - nel 2015 ha effettuato il riaccertamento straordinario dei residui attivi, con una cancellazione di residui attivi di svariati miliardi di euro, e di conseguenza non dovrebbe esservi un importo così elevato di residui attivi reimputati che segnala come fisiologico ciò che dovrebbe essere patologico". E chiede: "È ragionevole che dopo una tale simile 'pulizia' permanga una simile massa di residui attivi reimputati?".



"Inoltre - osserva ancora il procuratore -, quasi 2,6 miliardi di euro di coperture provengono dal fondo anticipazione liquidità che non dovrebbe finanziare il maggiore disavanzo. In buona sostanza almeno 2 miliardi di coperture si presentano come altamente dubbie (nella migliore delle ipotesi la Regione si dimostra incapace di riscuotere) e necessiterebbero, al fine di potersi considerare effettive e avere un impatto positivo nel presente rendiconto, di una immediata attenta analisi e accertamento in ordine alla loro effettività".