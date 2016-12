La Sapienza, Boschi contestata

Maria Elena Boschi è stata contestata all'università La Sapienza di Roma, dove è arrivata per una lezione sulla riforma costituzionale. Una decina di studenti ha protestato contro il ministro esponendo uno striscione con la scritta "La democrazia non chiede il permesso. No alla censura e no alla riforma costituzionale". La Boschi è stata poi accolta con un applauso all'ingresso nell'Aula, gremita di universitari.