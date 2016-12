La Procura di Torino contro Salvini Indagine sulle frasi contro le toghe

L'iniziativa, spiega una nota della Procura, è stata presa "a seguito della pubblicazione su vari quotidiani di alcuni articoli contenenti riferimenti ad espressioni, quali 'La magistratura è una schifezza', che l'on. Matteo Salvini avrebbe pronunciato" con riferimento al rinvio a giudizio disposto nei confronti del vicesegretario della Lega e assessore regionale in Liguria allo Sviluppo Economico Edoardo Rixi, nell'ambito dell'inchiesta sulle spese pazze in Regione.



Salvini: "Ci sono tanti bravi giudici, ma serve pulizia" - Immediata la risposta del leader leghista, che sottolinea come "per fortuna, ci sono tanti giudici che fanno benissimo il loro lavoro: penso a chi è in prima linea contro mafia, camorra e 'ndrangheta. Purtroppo è anche vero che ci sono giudici che lavorano molto di meno, che fanno politica, che indagano a senso unico e che rilasciano in 24 ore pericolosi delinquenti. Finché la magistratura italiana non farà pulizia e chiarezza al suo interno, l'Italia non sarà mai un paese normale".