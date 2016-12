La legge di Stabilità alla Camera Verso l'ok senza il voto di fiducia

17:49 - Il governo non dovrebbe porre la questione di fiducia sulla legge di Stabilità nell'ultimo passaggio per l'approvazione definitiva a Montecitorio. La commissione Bilancio sta intanto esaminando le modifiche apportate nel passaggio in Senato. La Manovra è attesa in aula in serata.

Nel caso in cui l'esecutivo decidesse, come sembra, di non porre la questione di fiducia, l'approvazione definitiva della legge di Stabilità potrebbe arrivare già nella giornata di lunedì.



Presentati 130 emendamenti - Sono circa 130 gli emendamenti alla legge di Stabilità depositati dai deputati in Commissione Bilancio. Ma l'ipotesi che possano essere approvati è assai recondita. Qualunque modifica del testo, infatti, porterebbe a un nuovo ritorno della Manovra al Senato, prolungando i lavori anche sin dopo Natale.



Dei 130 emendamenti, cinquanta presentati da M5s, Fi e Sel sono stati dichiarati inammissibili. Al termine dell'esame delle 80 proposte restanti la Manovra è attesa in Aula alla Camera dove inizierà la discussione generale.