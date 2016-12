La grillina Fucksia esalta la Boschi Insulti e accuse sui social network

Lei, senatrice, non era alla Camera quando Maria Elena Boschi interveniva a Montecitorio poco prima del voto sulla mozione di sfiducia individuale presentata dal M5S. Eppure il discorso del ministro del Pd, la grillina Serenella Fucksia ha voluto commentarlo condividendo il video su Facebook. Inaspettatamente, vista l'appartenenza politica, le parole della Fucksia per la Boschi sono di pura stima. Parole che non sono andate giù alla base pentastellata.

In tanti, sul profilo social della senatrice, hanno criticato duramente la sua presa di posizione."Ma quanto ti hanno pagato?", scrivono alcuni utenti su Facebook. Non mancano le offese, gli inviti a dimettersi e lasciare il Movimento: "Credo che per te sia giunto il momento di passare al Pd dopo questa bella sviolinata". Numerose le richieste di smentita che finora però non è arrivata.