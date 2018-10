La Cgil boccia la manovra e annuncia una mobilitazione

Susanna Camusso, segretario della Cgil, contesta la manovra del governo è annuncia una mobilitazione. "Il Def - spiega - ci pare contraddittorio perché si fonda sul fatto che ci sia un gigantesco condono e quindi è sbagliato". Mentre la flat tax "è un colpo a quelli più deboli", una "rinuncia ad utilizzare la leva fiscale come una leva di ridistribuzione". Nella manovra, poi, "non vediamo investimenti, non vediamo lavoro".