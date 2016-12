30 novembre 2014 La Camera dà l'ok alla legge di Stabilità Cartelli M5S in Aula: "Renzi con le lobby" La presidente Laura Boldrini ha quindi ordinato ai commessi di ritirare i manifesti Tweet google 0 Invia ad un amico

16:49 - L'Aula della Camera ha approvato la legge di Stabilità con 324 sì, 108 no e 3 astenuti. Il testo, su cui sabato il governo ha incassato tre fiducie, passa al Senato. Montecitorio ha anche dato il proprio via libera al disegno di legge sul bilancio, con 309 voti favorevoli, 108 contrari e 3 astenuti.

Proteste del M5S in Aula - Durante l'intervento del deputato M5S Giorgio Sorial, i grillini hanno esposto alcuni cartelli con scritto: "Noi con i cittadini, Renzi con le lobby". La presidente Laura Boldrini è dovuta quindi intervenire ordinando ai commessi di rimuovere i manifesti.



Padoan: "Ora è possibile un'inversione di tendenza" - "Sono convinto che questa legge di Stabilità consentirà all'Italia di avviare quell'inversione di tendenza, in termini di crescita economica e occupazionale, attesa da anni e di affrontare il 2015 con una fiducia accresciuta". Lo afferma il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, dopo il via libera di Montecitorio alla manovra. "E' possibile conciliare la stabilità dei conti con le politiche di sostegno alla crescita e all'occupazione, indispensabili per contrastare la fase prolungata di recessione", ha aggiunto.