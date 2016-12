La Camera approva con 225 "sì" il dl Missioni: ora è legge

La Camera ha approvato in via definitiva il decreto che rifinanzia le missioni militari all'estero e che proroga fino al 31 dicembre l'impiego di soldati per scopi di polizia durante il Giubileo della Misericordia. Il decreto è stato convertito dal Parlamento ed è legge. I "sì" sono stati 225 (la maggioranza, Fi, Cor, Fdi), i "no" 71 (M5s, Lega e SI).