L.Stabilità, ok da commisione

La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera alla Legge di Stabilità con 15 voti favorevoli e 10 contrari. Il testo è atteso oggi in aula a Palazzo Madama dalle 9,30. Non è escluso l'arrivo di un maxiemendamento (il testo della Commissione) e la richiesta di fiducia. Il primo via libera del Senato dovrebbe arrivare al più tardi entro sabato mattina per poi consegnare il testo a Montecitorio per la seconda lettura.