16:35 - L'Iva sugli ebook passa dal 22% al 4%, come per i libri cartacei. E' arrivato il via libera dalla commissione Bilancio della Camera agli emendamenti alla legge di Stabilità presentati da tutti i gruppi, riformulati secondo l'emendamento presentato dal governo. Di fatto il provvedimento sfida la normativa europea che prevede per questo genere di prodotti l’aliquota normale, che in Italia è, appunto, del 22%.