L.Stabilità in Aula il 17 novembre

La commissione Bilancio del Senato avrà tempo fino a venerdì 13 novembre per esaminare la legge di Stabilità. Il termine è stato stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, che ha fissato per sabato 14 il termine per gli emendamenti per l'Aula. Il ddl approderà in Assemblea la settimana successiva, probabilmente a partire da martedì 17 novembre.